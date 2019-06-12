Зеленый туризм: эксперт дала советы для начинающих

Зеленый туризм: эксперт дала советы для начинающих714Читать материал на украинском
Эксперт по зеленому туризму Любовь Гавловская отметила, что на сегодня зеленый туризм – это прямая связь туриста с владельцем усадьбы.
По ее словам, планируя отдых путешественник может сконтактироваться с владельцем усадьбы без посредников. Она подчеркнула, что этот вид отдыха предполагает контакт хозяина и гостя, поэтому важно, чтобы у обеих сторон завязались дружеские отношения. А проверить свои ощущения турист может уже во время первого телефонного разговора.
Тем, для кого такой вид туризма является незнакомым, она советует попробовать провести несколько дней в усадьбе недалеко от дома, в своей области, использовав в качестве "пробного тура" поездку на выходные. Однако, она советует предварительно определиться с желаемым уклоном отдыха: современным или традиционным.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.