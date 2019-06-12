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Молдавский вариант возможен и в Украине: эксперт сделал важное предупреждение

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Эксперт по международным вопросам Андрей Бузаров отметил, что те два фактически сформированных правительства Молдовы, которые представляют два центра влияния и два внешнеполитических вектора, демонстрируют ту дефрагментацию в обществе, которая сложилась в соседнем государстве.

По его словам, если сравнивать Кишинев и Тирасполь, то в столице сепаратистской "Приднестровской Молдавской республики" все относительно стабильно, поскольку все прекрасно понимают ее пророссийский вектор. Что касается Молдовы, то по его мнению, те противоречия, которые есть в Молдове, преодолеть уже невозможно.

По его мнению, эта полярность общества стоит внимания и изучения в Украине, поскольку по его словам, это, в контексте политических событий, может в будущем постигнуть и Украину.

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