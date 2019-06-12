Ядохимикаты в речке Рось: в Киеве отчитались о состоянии воды в столице

Начальник ГУ Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, комментируя возможную экологическую опасность, из-за попадания химикатов в реку Рось, успокоил жителей столицы.

По его словам, ядовитые вещества, которые вылились 9 июня в речку Рось в Винницкой области, опасности для киевлян не представляют; в водных объектах города Киева, по химическим показателям, отклонений не наблюдается. Он отметил, что за ситуацией осуществляется мониторинг Государственным учреждением "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины", путем забора проб воды в открытых водоемах, на пляжах и в местах отдыха людей.

Он отметил, что превышений за прошлую и текущую неделю по санитарно-химическим и бактериологическим показателям не наблюдается. Вода в Киеве, по его словам, "отвечает требованиям законодательства".

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