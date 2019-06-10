10 червня: огляд останніх новин спорту

10 червня: огляд останніх новин спорту53Читать материал на украинском
Исторический финал Лиги наций Сборная Португалии победила Нидерланды.
Команда из села под Киевом вышла в УПЛ.
"Севилья" заинтересовалась Цыганковым.
"Генк" предложил 3 млн евро за переход Александра Караваева.
В "Реале" решили дальнейшую судьбу Лунина.
Украинский футболист подписал контракт с российским клубом.
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