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10 червня: огляд останніх новин спорту

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Исторический финал Лиги наций Сборная Португалии победила Нидерланды.

Команда из села под Киевом вышла в УПЛ.

"Севилья" заинтересовалась Цыганковым.

"Генк" предложил 3 млн евро за переход Александра Караваева.

В "Реале" решили дальнейшую судьбу Лунина.

Украинский футболист подписал контракт с российским клубом.

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