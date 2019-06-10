До конца выборов Тимошенко будут держать в неведении: эксперт объяснил, зачем ''Слуге народа'' коалиция

Политтехнолог, эксперт по управлению репутацией Борис Тизангаузен отметил, что коалиция с Юлией Тимошенко потребуется партии "Слуга народа" только в том случае, если про-президентская партия не получит половину голосов избирателей в парламенте по партийным спискам и победителями в мажоритарных округах.

По его словам, лидер партии "Батькивщина" понимает, что в случае недостатка в президентской фракции хотя бы десятка голосов, у нее фактически появляется "золотая акция", за которую она сможет требовать от "Слуги народа" определенные бонусы.

Поэтому по его убеждению, сейчас говорить о том, какой именно будет коалиция, никто не сможет, а потому и ответы на призыв Тимошенко об объединении не будет, а все ждут результатов выборов.

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