Действие солнцезащитного крема под водой: врач сделал неожиданное заявление

Врач, доктор медицинских наук Виктор Сидоренко дал советы о том, стоит ли загорать и какими средствами защиты пользоваться. Он отметил, что честные производители солнцезащитных кремов предлагают линейку средств, с индексацией от 0 до 50+, что обеспечивает полную 100% защиту. Однако, "нечестные" производители, по его словам, предлагают линейку до отметки 100.

В начале загара он советует использовать солнцезащитный крем высокой степени защиты, при этом особое женщин внимание он рекомендовал обратить к шее и зоне декольте.

Вторым важным моментом он назвал необходимость контроля и регулярного обновления защитного слоя в течение дня пребывания на пляже.

Еще одним важным моментом, который часто остается без внимания это пребывание в воде. Врач напомнил, что вода является естественной линзой, которая усиливает действие солнечных лучей и поэтому, находясь в воде, человек загорает еще быстрее.

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