Вода в жару может навредить: врач назвал, кому стоит быть осторожным

Врач, доктор медицинских наук Виктор Сидоренко отметил, что в жаркие дни, которых судя по всему, этим летом будет более чем достаточно, нужно избегать перегревания, уменьшить время пребывания на солнце и пытаться как можно больше одеваться в светлые цвета, как в одежде, так и в обуви.

По количеству жидкости, которую нужно выпивать ежедневно, то он заметил, что ее должно быть не менее двух литров, так как вода, испаряющаяся через кожу человека, способствует снижению температуры тела и уменьшает шансы получения теплового удара.

Однако он сделал оговорку, что люди, страдающие отеками должны обратиться к врачу, чтобы улучшить работу почек. Потому что для них чрезмерное потребление воды и жара могут привести к развитию острой сердечной недостаточности.

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