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Молдавский тупик: почему парламентский конфликт может закончится изоляцией республики

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Руководитель программы исследования Юго-Восточной Европы аналитического центра "Украинский призма" Сергей Герасимчук отметил, что обострение политической ситуации в Молдове привела к тому, что ее решения сугубо легальными путями – невозможно; чисто правовое решение ситуации приведет в тупик.

Ни одна из сторон, по его словам, не может выйти с победой. Так, он отметил, что лидер Демократической партии Влад Плахотнюк, контролирует силовые и финансовые структуры, которые могут надавить на нынешнее правительство, однако цена будет слишком высокой и может привести к изоляции республики. С другой стороны, блок АКУМ и партия социалистов, которые объединились в коалицию, предлагают "игру с нулевой суммой"; в случае победы они обещают Плахотнюку уголовное преследование и потерю активов. На что он пойти не может.

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