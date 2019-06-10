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Прекращение огня на Донбассе: эксперт напомнил, к чему это привело в 2014 году

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Военный эксперт Святослав Стеценко считает, что заявления Леоднида Кучмы о необходимости снятия экономической блокады с Донбасса и прекращения ответного огня, является искусственным расшатыванием ситуации. По его словам, второй президент Украины поддерживал заявления Петра Порошенко, когда тот находился на посту президента и с 2014 года постоянно объявлял одностороннее прекращение огня. В результате, отметил эксперт, были большие потери и среди украинских военных, и украинских территорий.

Он отметил, что здравый смысл, опыт и знания о ходе событий в Чечне, Абхазии и Грузии, не позволял надеяться на то, что Россия будет придерживаться договоренностей. И люди, которые на это надеялись, не могут занимать должности ни в военном, ни в государственном руководстве Украины.

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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Приднестровье забыл, тупой ублюдок нацист, это те регионы где Россия останавливала войны)))
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