Химикаты из Роси могут попасть в Днепр: эколог сделал предупреждение

Эколог Александр Соколенко отметил, что уровень опасности в населенных пунктах, которые лежат в акватории реки Рось, в частности в Белой Церкви, после утечки химически опасного вещества, можно будет определить после проведения тщательных анализов. Однако, по его словам, сообщение о гибели рыбы и информация о том, что в реку попали инсектициды "Нурал B" в концентрированном виде, позволяет утверждать о больших масштабах этой катастрофы.

Он отметил, что о реальных последствиях этой катастрофы и дальнейшей ход событий можно будет говорить после выяснения точного перечня ядовитых веществ и их количестве, которые попали в водоемы. Приток новой воды, по его словам, уменьшит опасность отравления из-за уменьшения ее концентрации. Но, до того, как это произойдет, однозначно исключать попадание этих веществ в Днепр не стоит.

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