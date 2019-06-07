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7 июня: обзор новостей спорта

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Сборная Украины U-18 вылетела из Кубка мира 3х3.

Украинки провели открытую тренировку перед Евробаскетом-2019.

Сборная Нидерландов по футболу провела камбэк в матче с Англией и вышла в финал Лиги наций.

Официально: Александр Хацкевич подписал новый контракт с "Динамо".

Черниговская "Десна" приобрела Калитвинцева.

В Париже арестовали вице-президента FIFA.

Украинец выиграл золото "Бриллиантовой лиги".

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