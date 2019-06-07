Подорожание водки не сокращает объемов её потребления – экономист

Экономист Евгений Олейников напомнил, что следующие 10 лет в Украине планируется ежегодный рост акциза на ликеро-водочные изделия и табачные изделия. И поэтому, вполне очевидным, по его мнению, есть и автоматический рост и розничной цены этих товаров, вместе с которыми поднимаются индикативные минимальные цены.

По его словам, в последние годы в Украине сложилась такая ситуация, при которой определенная категория потребителей использует качественный алкоголь от официальных производителей с официальным акцизом, не слишком озабочен ростом цены за того, что их доходы растут или быстрее, или на таком же уровне. Другой категорией, он назвал людей, которые употребляют некачественный алкоголь, определяя свой выбор по признакам доступности в цене, который, как правило, реализуется в неофициальный способ. Третьей категории он назвал покупателей качественного алкоголя, который реализуется через интернет-сети без акциза, которые так же не переживают из-за его стоимость.

Подытоживая, он отметил, что по в предыдущие годы, когда дорожали алкогольные напитки, опыт говорит, что рост стоимости акциза привело к сокращению потребления алкоголя.

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