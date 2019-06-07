Кто руководит политическими убеждениями популярных артистов: продюсер призывает не питать иллюзий

Продюсер Денис Путинцев считает, что после того, как президентом Украины стал шоумен, уровень шоубизнесовости украинской политики - зашкаливает. И хотя к приходу представителей массовой культуры кто-то относится с иронией, он напомнил, что "поющий ректор" Михаил Попалвський пережил под куполом парламента несколько президентов Украины. По словам Путинцева, у Попласького все хорошо и в бизнесе – преподавателями его вуза стали звезды эстрады, которые, так же, выступали для различных глав украинского государства.

Он считает, что в украинской политике не хватает персонажей. По его словам, есть много политиков, которые пытаются выглядеть серьезно, которые дают уже в течение 10-20 лет одни и те же обещания с однообразных рекламных щитов. И именно этим, по его мнению, они и надоели, несмотря на их политическую ориентацию.

Он убежден, что "поход в политику", о котором заявило уже немало украинских певиц и певцов, это, прежде всего, дополнительный пиар, который выходит за пределы шоу-бизнеса и попадает в другую область медийной популярности. И теперь исполнители, которых приглашали в ТВ-программы с определенной целевой аудиторией, получат, по словам Путинцева, возможность попасть в политические ток-шоу, в которые ранее, при других обстоятельствах, они бы никогда не попали.

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