Импичмент президента: юрист объяснил, почем Зеленский наложит вето

Кандидат юридических наук Геннадий Дубов предусматривает, что президент Украины Владимир Зеленский может наложить вето на принятый закон о временных следственных комиссиях парламента. Президент для такого решения может воспользоваться формальной причиной, как нарушение регламента. Учитывая те заявления, которые звучали с Банковой, ссылки именно на эти основания являются наиболее вероятными, считает он.

С другой стороны, отметил юрист, Зеленский подал отдельный закон об импичменте. С его стороны, подчеркнул Дубов, было бы вполне логично настаивать, чтобы вопрос о временных следственных комиссиях, в части импичмента, был прописан именно в президентском законе. И это, по его словам, является еще одним основанием для президентского вето.

В общем, по мнению юриста, в Конституции остаются нормы, согласно которым предполагается многоэтапная процедура импичмента, которая в итоге должна завершаться поддержкой более чем 338 голосов народных депутатов. И иначе, чем внесением изменений в Конституцию, изменить эту ситуацию невозможно.

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