В июне будут потери с обеих сторон: военный разведчик объяснил причины обострения в ООС

Военный разведчик и волонтер Андрей Рымарук отметил, что историческая составляющая всех Минских договоренностей, заключается в том, что предложение сесть за стол переговоров со стороны России звучит исключительно на языке силы. Поэтому, по его мнению, заявление президента Украины Владимира Зеленского, о якобы потере контроля над своими прихвостнями на Донбассе за стороны Кремля, не соответствует реалиям.

Он подчеркнул, что ситуация, которая образовалась вокруг населенного пункта Новолуганское, в полосе находящейся в зоне ответственности батальона "Азов", который понес сегодня ночью потери, враг в течение последних полтора месяца понес очень серьезные потери. Он также напомнил, что уже не первый год июнь-июль становятся периодом ожесточенных событий на Востоке. Полностью укрытые листьями деревья и кустарники дают возможность диверсионным группам работать более интенсивно.

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