6 июня: обзор последних новостей и новостей спорта

6 июня: обзор последних новостей и новостей спорта25Читать материал на украинском
Верховная Рада внесла поправки в закон о временных следственных комиссиях.
Катастрова МН-17: появились новые доказательства против России.
Мэр американского города призвал "убивать геев".
В Нидерландах 17-летняя жертва сексуального насилия добилась разрешения на эвтаназию.
Кот Терезы Мэй едва не сорвал визит президента США Дональда Трампа.
Украинцы вышли в четвертьфинал Кубка мира 3х3.
Лига наций Португалия разгромила Швейцарию.
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