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6 июня: обзор последних новостей и новостей спорта

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Верховная Рада внесла поправки в закон о временных следственных комиссиях.

Катастрова МН-17: появились новые доказательства против России.

Мэр американского города призвал "убивать геев".

В Нидерландах 17-летняя жертва сексуального насилия добилась разрешения на эвтаназию.

Кот Терезы Мэй едва не сорвал визит президента США Дональда Трампа.

Украинцы вышли в четвертьфинал Кубка мира 3х3.

Лига наций Португалия разгромила Швейцарию.

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