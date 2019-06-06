Рынок электроэнергии: угрозы нацбезопасности эксперт не увидел

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич отметил, что его удивило то, что к дискуссии по поводу начала работы в Украине рынка электроэнергии, присоединилась СБУ. По его словам, то, что в стране еще не готовы все необходимые решения, не реализована ряд технических процедур, необходимых для реализации закона и непонятно, каким будет тариф, было известно еще год назад. Он напомнил, что переходного периода, который длился с момента подписания закона "О рынке электроэнергии" президентом Украины Петром Порошенко, было достаточно для решения этих вопросов.

Поэтому, для него непонятно заявление СБУ, с предупреждениями относительно угрозы национальной безопасности Украины при введении рынка электроэнергии, которая звучит только сейчас. Среди ключевых угроз, которые, по мнению эксперта, могут возникнуть с введением этого рынка, это рост тарифов, которые, в случае полной реализации закона, имели предпосылки для роста 2,5-3 раза.

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