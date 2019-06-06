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Подорожание сигарет может повлиять на рост цен в целом: эксперт объяснила закономерность

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Финансовый аналитик Галина Хейло отметила, что еще в начале года правительством было объявлено о повышении ставки акциза на 29% на табачные изделия, которое планировалось сделать в два этапа. Она напомнила, что первый этап Украина прошла еще в феврале, а сейчас происходит второй этап.

Она считает, что акцентировать внимание на сигареты не стоит, поскольку, по ее словам, они не относятся к категории товаров первой необходимости. Вместе с тем, она напомнила, что подакцизными товарами являются не только табачные изделия, но и алкоголь, нафтопробукты и сжиженный газ. Так подорожание последних приведет к росту цен в целом, так как себестоимость практически любого товара включает в себя транспортные расходы, подчеркнула эксперт.

Вместе с тем она прогнозирует к осени незначительное подорожание всех товаров, так как это является определенной экономической закономерностью, после изменения тарифов и цен в одном сегменте товаров.

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