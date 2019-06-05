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Врачи могут не успеть: врач предупредил о распространении смертельной болезни

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Врач, кандидат медицинских наук Виктор Сидоренко оговорил, что заболевание ботулизмом, которое все чаще атакует украинцев, происходит через некачественные пищевые продукты, возникает от ботулимического токсина, который влияет на передачу нервных импульсов человека, в результате чего может наступить смерть.

Как отметил врач, чаще всего ботулизмом можно заболеть из-за употребления консервированных продуктов, которые были неправильно обработаны, таких как мясные и рыбные консервы. Особое внимание он посоветовал обращать на вяленую или копченую рыбу, особенно той, которая приготовлена не в промышленных условиях и продается на рынках, у дороги.

По его словам, количество летальных случаев без надлежащего лечения, которое, к слову, является весьма специфическим, составляет более 50%. Он отметил, что при обнаружении первых признаков нужно забыть напрочь обо всем и немедленно вызвать скорую помощь, так как времени мало и врачи могут просто не успеть опередить последствия течения смертельной болезни.

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