Врачи могут не успеть: врач предупредил о распространении смертельной болезни

Врач, кандидат медицинских наук Виктор Сидоренко оговорил, что заболевание ботулизмом, которое все чаще атакует украинцев, происходит через некачественные пищевые продукты, возникает от ботулимического токсина, который влияет на передачу нервных импульсов человека, в результате чего может наступить смерть.

Как отметил врач, чаще всего ботулизмом можно заболеть из-за употребления консервированных продуктов, которые были неправильно обработаны, таких как мясные и рыбные консервы. Особое внимание он посоветовал обращать на вяленую или копченую рыбу, особенно той, которая приготовлена не в промышленных условиях и продается на рынках, у дороги.

По его словам, количество летальных случаев без надлежащего лечения, которое, к слову, является весьма специфическим, составляет более 50%. Он отметил, что при обнаружении первых признаков нужно забыть напрочь обо всем и немедленно вызвать скорую помощь, так как времени мало и врачи могут просто не успеть опередить последствия течения смертельной болезни.

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