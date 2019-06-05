Обострение на востоке Украины связано с заявлениями Зеленского в Брюсселе: эксперт объяснил взаимосвязь

Военный эксперт, ветеран разведки Василий Богдан отметил, что причиной эскалации на фронте, которая привела к гибели трех военных, стало заявление президента Украины Владимира Зеленского в Брюсселе о неизменности евроатлантического курса Украины, которое не соответствует интересам Москвы.

По его словам, президент России Владимир Путин пытается давить силовыми методами на новое руководство страны для того, чтобы заставить украинскую сторону пойти на односторонние уступки в интересах РФ. Вторым мотивом он считает желание испытать на прочность новую власть и нового президента в том, насколько далеко можно зайти, где эта красная черта, которую Украина не пересечет.

Поэтому, по его мнению, сейчас сложно предполагать, насколько успешными могут быть переговоры в Минске, где основными вопросами остаются обмен военнопленными и устойчивое прекращение огня. Но то, что мы сейчас наблюдаем на восточном фронте, по словам эксперта, это просто попытка давить, в частности, на работу этой трехсторонней контактной группы в контексте интересов Украины.

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