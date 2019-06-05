Это не дисбат: эксперт объяснил, как призывы отправлять правонарушителей на Восток, убивают репутацию героев

Это не дисбат: эксперт объяснил, как призывы отправлять правонарушителей на Восток, убивают репутацию героев33Читать материал на украинском
Заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко отметил, что после Дебальцево, когда завершились активные боевые действия на Востоке, в Украине сначала в отношении АТО, а затем в отношении ООС, начали раздаваться призывы о том, что туда нужно отправлять людей с асоциальным поведением. Человека, который сделал ошибку, правонарушение или преступление, нужно отправлять в АТО, превращая Операцию на "дисбат", где человек должен кровью искупить долг.
По его мнению, это неправильная позиция, которая, с одной стороны дегероизирует тех людей, которые защищают Украину, а с другой, люди с асоциальным поведением, возвращаясь с Востока, чувствуют себя героями, при этом продолжают демонстрировать это же поведение и тем самым, снова дегероизируют как образ воина-защитника, так и всю российско-украинскую войну.
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