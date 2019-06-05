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Это не дисбат: эксперт объяснил, как призывы отправлять правонарушителей на Восток, убивают репутацию героев

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Заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко отметил, что после Дебальцево, когда завершились активные боевые действия на Востоке, в Украине сначала в отношении АТО, а затем в отношении ООС, начали раздаваться призывы о том, что туда нужно отправлять людей с асоциальным поведением. Человека, который сделал ошибку, правонарушение или преступление, нужно отправлять в АТО, превращая Операцию на "дисбат", где человек должен кровью искупить долг.

По его мнению, это неправильная позиция, которая, с одной стороны дегероизирует тех людей, которые защищают Украину, а с другой, люди с асоциальным поведением, возвращаясь с Востока, чувствуют себя героями, при этом продолжают демонстрировать это же поведение и тем самым, снова дегероизируют как образ воина-защитника, так и всю российско-украинскую войну.

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