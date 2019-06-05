Решили отвертеться от всех обвинений: эксперт объяснил стратегию адвокатов полицейских

Заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко отметил, что два обстоятельства, которые усложняют позицию полицейских из Переяслав-Хмельницкого – состояние алкогольного опьянения и убийство ребенка – могло бы изменить чистосердечное признание, которое по нормам Уголовного кодекса Украины смягчает ответственность. Однако, по мнению эксперта, адвокаты и обвиняемые решили "играть в длинную", пытаясь вообще отвертеться от всех обвинений.

Он не исключает, что подозреваемым не будет выдвигаться обвинения в умышленном убийстве, за что предусматривалось бы и пожизненное лишение свободы, о котором начали говорить после эмоциональных заявлений генпрокурора Юрия Луценко, которые раздавались на фоне трагической смерти ребенка.

Он отметил, что без чистосердечного признания вины, они будут иметь верхний предел той статьи, которая будет применена, а за убийство по неосторожности, которое, по его мнению, скорее всего и оставят, это может составить 5 лет лишения свободы.

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