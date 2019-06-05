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Трамп может попросить Зеленского об услуге: на выборах в США опять разыграют ''украинскую карту''

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Эксперт по международным вопросам Тарас Семенюк отметил, что приглашение посетить Вашингтон, направленное в адрес президента Украины Владимира Зеленского президентом США Дональдом Трампом, нужно рассматривать с точки зрения того, какие цели преследует хозяин Белого дома.

По его словам, если оценивать с точки зрения личных целей, связанных с предвыборной президентской кампанией в США, которая фактически уже началась, Украину могут использовать как объект, который будут снова разыгрывать кандидаты от Демократической и Республиканской партий.

Из-за слухов, о якобы причастности сына бывшего вице-президета США в администрации Барака Обамы и одного из возможных кандидатов от демократов Джо Байдена, к газовому бизнесу в Украине, по мнению эксперта, Трамп может просить Зеленского помочь в расследовании, или предоставить какие-то факты, которые повредят его политическому конкуренту. Мудрость Зеленского, по мнению эксперта, должна заключаться в том, если такие порхання прозвучат, то пытаться использовать их с максимальной пользой для Украины.

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