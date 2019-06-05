Украина может опять вернуться к ''многовекторности'': эксперт указал на знаковые события

Эксперт по международным вопросам Тарас Семенюк отметил, что президент Украины Владимир Зеленский в свой первый визит в Брюссель подтвердил, что стратегический курс во внешней политике Украины, который был заложен в предыдущие годы, остается неизменным.

По словам эксперта, Зеленский пока не вносит корректив во внешнюю политику и не мог не вспомнить в Брюсселе Российскую Федерацию, высказавшись в адрес Москвы достаточно жестко.

Назначение Леонида Кучмы представителем Украины в Минской трехсторонней контактной группе, по его мнению, указывает на желание президента Украины выстраивать многовекторную политику: выстраивать партнерскую политику с Евросоюзом и посылать сигналы Москве о том, что Украина готова идти на обновление и проводить переговоры и дальше.

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