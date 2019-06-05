Экологический налог: в Раде опять хотят отдать деньги загрязнителям окружающей среды

Председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко отметила, что законопроект народных депутатов Оксаны Заружко и Максима Ефимова, в основе которого лежит предложение о возвращении к 70% налога предприятию, если оно совершило эффективную экологическую модернизацию, не является новацией. Этот законопроект, по ее мнению, является очередной попыткой загрязнителей не платить за ущерб, который они наносят экологии.

По ее словам, еще в 2001-2002 годах крупные загрязнители окружающей среды, в частности - металлургические комбинаты, пролоббировали законопроект, которым была введена государственная поддержка металлургической и нефтехимической отрасли, с тем, чтобы экологический налог оставался на предприятиях, для проведения модернизации.

Она напомнила, что Счетная палата в 2002-2003 годах, по результатам этого эксперимента, обнаружила, что средства, которые оставались на предприятиях якобы на модернизацию, на нее использованы не были. И именно поэтому, по ее словам, с 2003 года Всеукраинская экологическая лига не пропускает этот лоббистский проект к рассмотрению в Верховной Раде, который ежегодно металлурги пытаются протащить в парламенте.

Также она отметила, что ссылки на европейский опыт не соответствует действительности. По ее словам, в Европе загрязнители платят адекватную цену, которая в 28 раз больше украинского экологический налог.

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