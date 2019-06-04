Детский отдых в летних лагерях: названы форматы и цены

Основатель детского лагеря Олег Василевский отметил, что среди форм детского отдыха летом существуют две наиболее распространенные формы. Дневные лагеря и выездные. Первые могут стоить деклиька тысяч гривен в неделю. По его словам, детям знахдять занятия, которые будут лучшим занятием, чем просто сидеть дома.

Выездные лагеря, цена которых уже состоит, по его словам в районе 5000-6000 тыс гривень в неделю, принадлежащих предприятиям и профсоюзным организациям, выступающих спонсорами, и могут обеспечить такую цену.

Следующей, средней, категории он назвал лагеря в ценовом диапазоне от 6000 до 12000 гривень в неделю. Далее следуют элитные лагеря, в том числе и за рубежом.

Он отметил, что предлагаются и различные временные промежутки (форматы) пребывания в лагерях. Это может быть неделя, 10, 14 или 21 день.

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