Безопасность в детских летних лагерях: названы главные критерии в подготовке персонала

Безопасность в детских летних лагерях: названы главные критерии в подготовке персонала34Читать материал на украинском
Основатель детского лагеря Олег Василевский считает, что большинство директоров детских лагерей, которые занимаются этим вопросом профессионально, понимают, что или ты обеспечиваешь безопасность детей, или идешь за решетку. И судя по тому, что подобных трагических случаев, который произошел в одесском лагере "Виктория", к этому вопросу его коллеги, по словам Василевского, относятся серьезно.
Он отметил, что в его лагере, каждый из вожатых, накануне начала сезона, проходит соответствующую подготовку; от профориентационных программ, которыми занимаются с детьми в течение отдыха, до оказанию психологической помощи детям.
Залогом безопасности для детей он считает соблюдение в детских лагерях дисциплины, которая, однако, должна идти рядом с уважением к малышам.
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