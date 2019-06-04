Безопасность в детских летних лагерях: названы главные критерии в подготовке персонала

Основатель детского лагеря Олег Василевский считает, что большинство директоров детских лагерей, которые занимаются этим вопросом профессионально, понимают, что или ты обеспечиваешь безопасность детей, или идешь за решетку. И судя по тому, что подобных трагических случаев, который произошел в одесском лагере "Виктория", к этому вопросу его коллеги, по словам Василевского, относятся серьезно.

Он отметил, что в его лагере, каждый из вожатых, накануне начала сезона, проходит соответствующую подготовку; от профориентационных программ, которыми занимаются с детьми в течение отдыха, до оказанию психологической помощи детям.

Залогом безопасности для детей он считает соблюдение в детских лагерях дисциплины, которая, однако, должна идти рядом с уважением к малышам.

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