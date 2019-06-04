Вопрос остается открытым: в Комитете избирателей еще не исключают, что выборы в Раду могут пройти и в октябре

Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель отметил, что принятие Верховной Радой Избирательного кодекса во втором чтении и выборы в этом году в парламент – это две разных истории. Кроме того, он отметил, будут ли эти выборы очередными или внеочередными, то этот вопрос до сих пор остается открытым.

Он убежден, что в случае принятия этого Кодекса, вступление в действие его норм будет отсрочено до 2020 года и не будет касаться нынешнего электорального цикла. По его словам, это является естественным, так как проведение выборов по такой сложной системе, как "открытые списки" при фактическом течении предвыборной кампании практически невозможно.

Он отметил, что главным остается вопрос, какой Украина получит документ в итоге: какой будет избирательная система и каким будет избирательный барьер.

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