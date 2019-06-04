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Выборы по старым правилам: эксперт объяснил, почему нельзя изменять избирательное законодательство

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Эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ Богдан Бондаренко отметил, что хотя прямой нормы запрета не существует, менять избирательное законодательство нельзя. Он считает, что такого запрета не может существовать в принципе, потому что об этом не указано в Конституции, потому что запрет на уровне закона, по его словам, может быть отменена, для чего следует парламента принять другой закон.

Он указал на соответствующие требования Совета Европы и призвал пользоваться здравым смыслом, который указывает на то, что в разгар предвыборного процесса, который уже длится две недели, происходит регистрация кандидатов по мажоритарным округам, партии проводят съезды, нельзя изменять "правила игры" , где математической точностью прописан каждый день тех или иных процессов.

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