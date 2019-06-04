В нападках на МВД используется лживая и манипулятивная технология: Зорян Шкиряк

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, комментируя смерть 5-летнего Кирилла Тлявова, подстреленного пьяными полицейскими в Переяслав-Хмельницком, отметил, что именно сотрудники оперативных и следственных подразделений МВД немедленно выяснили все обстоятельства трагедии, задержали подозреваемых и требовали их содержания под стражей . По его словам, это настоящее горе и от имени работников МВД и нацполиции выразил соболезнования семье невинно убитого ребенка.

Он отметил, что национальная полиция, руководство МВД с первой минуты, после выяснения обстоятельств, требовали сурового наказания для виновников трагедии. Он выразил категорический протест против осквернения национальной полиции, для чего, по его словам, используется "лживая и манипулятивная технология".

Он подчеркнул, что сегодня работники нацполиции, часто ценой собственной жизни, обеспечивают мир и спокойствие в Украине по самым высоким стандартам за все годы независимости, а то что случилось, произошло из-за "человеческого фактора", который, по его словам, просчитать нельзя.

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