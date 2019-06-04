ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МедОбозГлавная

В нападках на МВД используется лживая и манипулятивная технология: Зорян Шкиряк

51Читать материал на украинском

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, комментируя смерть 5-летнего Кирилла Тлявова, подстреленного пьяными полицейскими в Переяслав-Хмельницком, отметил, что именно сотрудники оперативных и следственных подразделений МВД немедленно выяснили все обстоятельства трагедии, задержали подозреваемых и требовали их содержания под стражей . По его словам, это настоящее горе и от имени работников МВД и нацполиции выразил соболезнования семье невинно убитого ребенка.

Он отметил, что национальная полиция, руководство МВД с первой минуты, после выяснения обстоятельств, требовали сурового наказания для виновников трагедии. Он выразил категорический протест против осквернения национальной полиции, для чего, по его словам, используется "лживая и манипулятивная технология".

Он подчеркнул, что сегодня работники нацполиции, часто ценой собственной жизни, обеспечивают мир и спокойствие в Украине по самым высоким стандартам за все годы независимости, а то что случилось, произошло из-за "человеческого фактора", который, по его словам, просчитать нельзя.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATELЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Персона
Зорян Шкиряк
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости