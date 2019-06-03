Нашествие полчищ бабочек: энтомолог рассказал, на что способны эти насекомые

Энтомолог, заведующий отделом Института зоологии имени И.И.Шмальгаузена, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент НАН Украины Валерий Корнеев отметил, что в этом году наблюдается довольно неожиданный взрыв численности именно этого вида Репейницы (Vanessa cardui). По его словам, ровно год назад был зафиксирован всплеск численности Многоцветницы чёрно-рыжей (Nymphalis xanthomelas).

Он отметил, что это обычная дневная бабочка, популяция которой распространена практически по всей планете, кроме Южной Америки, а из ее особенностей он назвал миграцию, которая подобна миграции перелетных птиц, улетающих на зиму в теплые края. Так, он рассказал, что в январе этого года был зарегистрирован необычный всплеск численности этого вида на юге, в Израиле и в Турции. А уже в мае этот вид был зарегистрирован в большом количестве уже на юге Украины, в Херсонской и Николаевской области.

По его словам, из неподтвержденных источников поступает информация о том, что численность гусениц этих бабочек была настолько большой и голодной, что они якобы перешли на посевы подсолнечника и говорят, что даже пытались есть сою. Он не исключает того, что это правда, ведь это нормальная ситуация при таком массовом размножении: голодные животные пытаются есть практически все. Однако, эту информацию они вес равно проверяют. Так, по его словам, как правило, из-за голода и болезни численность таких видов быстро идет на убыль. И вероятно, что уже в следующем году такого всплеска не будет. А вот что они еще могут съесть этого года ученый, пока, не знает.

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