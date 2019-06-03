Беспрецендентное финансирование среднего образования: советник министра рассказала, кто и почему не смог освоить деньги

Советник министра образования и науки Украины Иванна Коберник отметила, что реформа средней школы продолжается уже второй год, однако различные области справились с заданием и с процедурами, которые открывали возможность для финансирования образования, по разному.

Она отметила, что экономика Украины не такая мощная, как в странах Западной Европы и о существенном росте финансирования образования можно будет говорить одновременно с ростом украинского ВВП. Вместе с тем, советник министра образования напомнила, что в прошлом году, под первоклассников "Новой Украинской школы" на материально-техническое переоснащение из бюджета было выделено 1 млрд гривен, и 300 млн. Гривен на переквалификацию учителей. По ее словам, такая же программа с аналогичным финансированием проводилась в этом году.

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