Реформа образования: результат полученный на курсах английского языка будут включать в табель

Советник министра образования и науки Украины Иванна Коберник отметила, что "индивидуальная образовательная траектория", как было указано в законопроекте "Об общем полном среднем образовании", предоставляет ученику возможность эффективнее использовать систему образования и школьное обучение для того, чтобы приобрести именно те знания, которые ему нужны. И при этом, возможно, перезачесть те знания, которые он в большем объеме получил за пределами школы.

В качестве примера она привела ребенка, который посещает курсы английского языка и уже имеет сертификат соответствующего уровня, значительно превышающего школьную программу. По ее словам, этот сертификат может быть засчитан, а время, в которое происходят школьные уроки по этому предмету, ученик может потратить на углубленное изучение тех предметов, которые ему нужны в этот период. То же касается детей, которые профессионально занимаются спортом и имеют несколько тренировок в день, которых могут освободить от занятий физкультурой в школе.

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