Керченскому проливу хотят изменить статус: эксперт объяснил, в чем задержка

Керченскому проливу хотят изменить статус: эксперт объяснил, в чем задержка29Читать материал на украинском
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что для реализации замыслов украинского МИД, о предоставлении статуса международного Керченскому проливу, прежде всего необходимо денонсировать договор между Украиной и Россией о совместном использовании акватории Азовского моря.
По его словам, такие идеи уже звучали летом и осенью прошлого года, но так и не нашли поддержку. Он напомнил, что 12 октября 2018, на заседании СНБО, было принято решение о представлении ряда законопроектов в Верховную Раду, среди которых закон "О внутренних водах Украины", "О территориальном море", в котором содержалось определение береговой и срединной линии и другие законодательные акты, после принятия которых, по его словам, может быть разорван это договор.
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