Борщ по космической цене: эксперт раскритиковал отсутствие планирования в Украине

Председатель в Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко отметил, что первые проблемы с "борщевым набором" в Украине появились в начале прошлого года, когда морковь и свекла добавили 70-80 %% к своей стоимости в течение одного месяца и продолжали дорожать. А ценового пика морковь достигла в июне прошлого года, когда ее стоимость превышала цену бананов вдвое.

В этом году ситуация повторяется, однако, по его словам, они усилилась тем, что отдельных категорий овощей в Украине не осталось вовсе. Импортирование на скорую, с переплатами за срочность, как самого продукта, так и за его доставку, повлекло, естественно, увеличение цены для конечного потребителя, сделав ее "космической".

Он отметил, что мнение о том, что рынок не нуждается регуляции, является ошибочным и предложил посмотреть на опыт Канады и стран Евросоюза, где планирование происходит на несколько лет вперед. Но качество такого планирования, по его словам, на несколько ступеней выше чем то, что было в СССР.

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