3 июня прогноз погоды, курс валют, обзор последних новостей

Прогноз погоды

В понедельник, 3 июня, в Украине на большинство территории будет жаркая и солнечная погода, но местами пройдут грозовые дожди.

В Укргидрометцентре отметили, что в отдельных районах юга и востока страны будет наблюдаться град и шквалы 15-20 м/сек. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/сек.

В среднем температура ночью 12-17 градусов тепла, в южной части 17-22 выше ноля. Днем ожидается 25-30 с отметкой плюс, на Прикарпатье +19+24.

В Киеве 3 июня будет без осадков. Температура ночью 15-17, днем 27-29 градусов тепла.

Во вторник, 4 июня по Украине снова пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью +12+17, в южных областях +15+20. Днем ожидается +24+29, на Прикарпатье 20-23 выше ноля.

В столице 4 июня также ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м / сек. Температура ночью 14-16, днем 26-28 с отметкой плюс.

Пленарная неделя парламента: законотворческой план Верховной Рады.

Верховная Рада намерена рассмотреть во втором чтении законопроект о временных следственных комиссиях нормам об импичменте и новый Избирательный кодекс, в который подано более 4 тыс. Поправок.

Начиная со вторника, 4 июня, нардепы хотят завершить рассмотрение трех вариантов законопроектов о сельхозкооперации, которые начали обсуждать пленарного четверг, 30 июня.

Запланировано рассмотрение во втором чтении еще нескольких законопроектов: о привлечении инвестиций в развитие индустриальных парков, обращение с радиоактивными отходами, посредничество в трудоустройстве за границей, охрану культурного наследия. Депутаты собираются рассмотреть законопроекты по повышению штрафа со 136 до 2550 грн за безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан, а также проект увеличения штрафов за игнорирование ремней безопасности.

Наконец - ряд проектов постановлений о переименовании населенных пунктов.

Если успеют, народные депутаты проголосуют за законопроект об идентификации и регистрации животных.

В пятницу, 7 июня, традиционно состоится "Час вопросов к правительству".

Полицейским сообщили о подозрении

Для полицейских Переяслав-Хмельницкого, которые в нетрезвом из пистолета ранили 5-летнего мальчика в голову - просить круглосуточный домашний арест, говорят в прокуратуре Киевской области. Накануне им объявили о подозрении. Правоохранителям вменяют неосторожное тяжкое телесное повреждение. 31 мая они навеселе, решили пострелять из пистолета по металлическим банках в месте, где могли находиться люди. В результате полицейские попали в голову 5-летнего мальчика, который играл на детской площадке. Он сейчас в тяжелом состоянии. По словам бабушки малыша: пуля побила череп и застряла в мозге. Врачи не могут ее достать. Женщина предполагает - заряд из пистолета могут оставить в голове ребенка. Правоохранители свою вину признали, однако, кто из них ранил мальчика – не знают. Мол, были очень пьяны.

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