В политическом дресс-коде мелочей не бывает: эксперт по этикету объяснила знаки в одежде Зеленского

Эксперт по этикету и протоколу Наталья Адаменко отметила, что президент Украины Владимир Зеленский, во время встречи с министрами иностранных дел Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом был одет не по протоколу, однако, предположила, что темный цвет его рубашки мог символизировать траур, в котором находился президент страны из-за гибели украинских горняков на шахте во Львовской области.

Еще один символ, закатанные рукава рубашки, по ее мнению, могли означать то, что он упорно работает, но вместе с тем подчеркнула, что протокол, в частности дипломатический, это очень важная вещь, которую еще никто не отменял.

Она не уверена того, что одежда Зеленского может каким-то образом повлиять на впечатление иностранных дипломатов от встречи с украинским лидером. По ее убеждению, главы европейских внешнеполитических ведомств, люди толерантных и демократических взглядов. К тому же, иностранные гости проводят встречи с другими представителями украинской власти, что может их убедить в том, что, все же, дресс-код в Украине соблюдаются.

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