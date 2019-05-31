Россия в тайне от США нарушала договор РСМД: военный дипломат раскрыл детали

Военный дипломат, экс-военный представитель миссии Украины при НАТО Петр Гаращук заявил, что внесение президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму законопроекта о прекращении действия российско-американского Договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД), создает чрезвычайно опасную ситуацию в мире. По его словам, из-за продолжения войн и боевых действий, ликвидации действий международных договоров об ограничении определенных видов вооружений, военно-политическая обстановка становится крайне напряженной.

Он отметил, что благодаря этому договору, который разрабатывался длительное время, было уничтожено 1846 ракет средней и малой дальности с дальностью действия до 2500 км в Европе со стороны СССР, а также "крылатые ракеты" класса Томагавк европейских стран НАТО и США.

По его словам, разработки ракет этих ракет проводились тайно, еще во время действия договора. Россия проводила модернизацию ракеты "Калибр" морского базирования, о которых американская разведка сообщила американского президента. Убедившись, что эти ракеты преодолевают расстояние больше чем 500 км, президент США Дональд Трамп пошел на прекращение действия настоящего договора.

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