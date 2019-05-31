Что пить и есть летом: диетолог дала совет

Что пить и есть летом: диетолог дала совет51Читать материал на украинском
Диетолог Людмила Гончарова рассказала, как правильно сбалансировать свое летнее питание, не отказывая себе в своих "маленьких слабостях", о количестве и виде жидкости, которую следует потреблять и от чего воздержаться, а также как уберечь себя от возможных негативных последствий при покупке сезонных фруктов и ягод, покупая их на улице, в частности, стихийных рынках.
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