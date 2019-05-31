Смертельный и не лечится: педиатр рассказала о болезни, которую могут перенести невакцинированные дети

Педиатр Анна Горбань отметила, что в течение длительно времени, от начала Независимости Украины, из-за перебоев с поставками вакцин, поставок недоброкачественных препаратов для прививок, из-за абсурдных негативных предрассудков, население массово отказывалось проводить вакцинацию, а доверие к этому процессу было почти разрушено. Теперь по ее словам, такое доверие очень трудно восстановить.

Проблемы высокого уровня, которые образовались в результате такого отношения, дают о себе знать. Даже те формы легкой кори, которыми болеют дети, которые не были привиты, вызывают у родителей определенную радость от такого течения болезни. Однако, врач отметила, что примерно 300 детей на 1 млн невакцинированных переболевших, могут заболеть очень серьезными болезнями.

По ее словам, дети, переболевшие, но непривитые, могут заболеть подострый склерозирующий панэнцефалит, который является смертельным и не лечится.

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