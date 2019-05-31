Международный день защиты детей: правозащитница рассказала, где эти права защищаются лучше

Председатель правления ГС "Украинская сеть за права ребенка" Дарья Касьянова, говоря о ситуации в Украине, отметила, что правозащитники в своей работе считают основополагающей Конвенцию по правам ребенка, которой в этом году исполняется 30 лет.

По ее словам, главной проблемой страны, даже учитывая то, что Украина уже давно ратифицировала этот международный документ, до конца не имплементировала заложенные в Конвенции нормы в национальное законодательство, а те, что реализованы, имеют в основном формальный характер.

По ее мнению, это связано с тем, что до ребенок в Украине остается объектом, а не субъектом прав. Она отметила, что дети, как и взрослые, имеют права, однако различие между ними заключается в том, что дети не имеют обязанностей. И то, о чем, по ее словам, общество постоянно забывает, это то, что интересы ребенка находятся превыше интересов взрослого.

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