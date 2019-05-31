Дожди и жара: Украину ждет ''тропическое лето" – народный синоптик поделился прогнозом

Народный синоптик Леонид Горбань предоставил прогноз на лето, согласно которому Украину ждут дожди и жара. Однако, по его словам, это будет два относительно небольших по продолжительность его периоды. Первый, он прогнозирует, придет в страну уже 12-16 июня, когда температура достигнет отметки +35 ... + 37 градусов. Однако к этому периоду и после него он обещает комфортную температуру около +30.

Юг Украины, по его словам, ожидает четыре циклоны с дождями, которые продлятся по несколько дней и без обложного характера. Но с начала июля и до 17 числа, он прогнозирует лучшие погодные условия для отдыха при температуре +29 ... + 32.

Вторую жару он ожидает с 22 июля и до конца месяца, когда температура может достичь отметки +37.

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