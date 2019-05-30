30 мая: обзор последних новостей и новостей спорта

Приостановление действия договора о ракетах средней и малой дальности.

ГБР начало расследование причин падения вертолета.

В Грузии отреагировали на возвращение Саакашвили в Украину.

Верховная Рада поддержала в первом чтении реформу военных званий.

Парламент одобрил переименование областей в Украине.

Реконструкция Аллеи художников в Киеве.

"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы.

Полиция Баку задержала людей в футболках с игроком "Арсенала" Генриха Мхитаряна.

Паоло Фонсека - главный претендент на пост главы "Ромы".

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