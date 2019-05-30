Недисциплинированные депутаты не смогли ужесточить наказание для недисциплинированных водителей

Начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий отметил, что улучшение ситуации на украинских дорогах с повышением правосознания водителей, возможно при двух важных факторах, одним из которых является передача определенных полномочий в органы местного самоуправления.

Так, по его словам, установление камер фото-видеофиксации в местах повышенной концентрации ДТП и осуществление контроля за неправильной парковкой, уже законодательно переданы в местных общин.

Вторым важным фактором, способным дисциплинировать водителей, по его мнению, должен стать размер финансового наказания за нарушение правил ПДД. Однако, он отметил, что это вопрос, который зависит уже от дисциплины и ответственности народных избранников. Один из законопроектов, который касался повышения штрафов за непристегнутые ремни безопасности, провалили в Верховной Раде из-за отсутствия достаточного количества нардепов на пленарном заседании.

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