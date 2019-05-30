Автошколе, в которой училась Зайцева, спокойно работать бы не дали: Криклий рассказал о формальных причинах

Начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий отметил, что по формальным признакам, харьковской автошколе, в которой училась одна из виновниц резонансного ДТП Елена Зайцева, аккредитационная комиссия определила тот перечень нарушений, в том числе по материально-технической базе, которые, согласно с действующей процедуры, было предложено исправить.

По его мнению, понимая общественный резонанс, который создала их "выпускница", они решили их не исправлять. Он предположил, что после тех событий в центре Харькова, когда в ДТП погибли шестеро людей, им бы спокойно работать не дали бы.

Вместе с тем, он напомнил, что сейчас, в связи с дерегуляцией бизнеса, органы МВД лишены возможности проводить проверки, за исключением, когда произошли какие-то случаи. И все, что было выявлено в ходе проверки этой автошколы, было выявлено Следственным управлением Харьковской области в рамках следственных действий, и уже с выявленными недостатками, сообщили Главный сервисный центр МВД Украины.

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