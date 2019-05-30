Развитие ''зеленой энергетики'' в Украине: эксперт рассказал, как украинцы могут на ней заработать

Советник Председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Константин Гура отметил, что сейчас в Украине действует такое законодательство, которое позволяет каждому домовладельцу установить у себя на крыше или на фасаде дома солнечную или ветровую электростанцию мощностью до 30 кВт и продавать в общую электросеть одного из облэнерго по "зеленому тарифу" избыток производимой электроэнергии.

По его словам, такая процедура является максимально упрощенной: домовладельцу нужно получать лицензии, открывать юридическое лицо. Необходимо просто подать собственный счет, на который облэнерго должен перечислять деньги из расчета 0,16 евро за 1 кВт электроэнергии. Он отметил, что срок окупаемости таких проектов в среднем от 5 до 8 лет.

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