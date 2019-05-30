Украинцы продолжают активно утеплять свои квартиры: названы цифры и суммы

Советник Председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Константин Гура отметил, что после преодоления недоверия населения к программе "Теплый кредит", в Украине наблюдается положительная динамика; владельцы жилья ежегодно берут все больше кредитов для утепления своих помещений.

В качестве примера он привел следующие цифры: за первый месяц работы этой программы в 2014 году, банками-партнерами было выдано 100 таких кредитов. А сегодня ежедневно к программе присоединяется 200 человек. В общем, за все время работы программы, ее участниками стали 597 000 украинских семей.

Он рассказал о нынешнем состоянии финансирования этой программы и планы по привлечению дополнительных средств для повышения энергоэффективности и энергосбережения, для создания новых украинских реалий.

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