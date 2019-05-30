Авиакатастрофа военного вертолета: в Командовании сухопутных войск назвали имена погибших

Пресс-секретарь Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Иван Арефьев подтвердил инфомацию о том, что в 23:27 в среду, 29 мая, возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области, во время учебно-тренировочного полета упал вертолет М- 8, в результате чего погибли члены экипажа.

С целью недопущения искажений информации он назвал количество и личный состав, который погиб. Так, в вертолете находились четыре военных. Это командир экипажа, командир 16 отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ полковник Игорь Мазепа, летчик-штурман, старший лейтенант Владислав Попенко, бортовой авиационный техник, инструктор, капитан Василий Романюк и бортовой авиационный техник, старший лейтенант Павел Дацюк.

По его словам, на месте падения работает комиссия из министерства обороны, Генштаба и командования сухопутных войск, в частности, от армейской авиации. Причины авиакатастрофы выясняются.

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