Рада провалила расширение прав беременных женщин

Юрист Вячеслав Коломийчук отметил, что беременные женщины, это особая категория населения, которая нуждается в защите и дополнительных гарантий со стороны государства. Их физическое и психическое переутомление, эмоциональное напряжение, недостаточность часов отдыха и сна, это те факторы, которые, по словам юриста, могут повлиять на здоровье будущего ребенка и матери.

Поэтому, по его словам, возникла такая законодательная инициатива; дополнить Кодекс законов о труде и уменьшить им продолжительность рабочего дня на один час. Однако, народные избранники эту инициативу провалили.

Перечислив те трудовые гарантии и трудовые права, которые сейчас имеются у беременных женщин в Украине, он особо подчеркнул, что работодатель не вправе отказать беременной женщине в приеме на работу только потому, что она ждет ребенка. Однако, по словам юриста, очень трудно доказать, что беременная женщина получила отказ в принятии на работу именно из-за беременности.

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