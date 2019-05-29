ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МедОбозГлавная

Рада провалила расширение прав беременных женщин

9Читать материал на украинском

Юрист Вячеслав Коломийчук отметил, что беременные женщины, это особая категория населения, которая нуждается в защите и дополнительных гарантий со стороны государства. Их физическое и психическое переутомление, эмоциональное напряжение, недостаточность часов отдыха и сна, это те факторы, которые, по словам юриста, могут повлиять на здоровье будущего ребенка и матери.

Поэтому, по его словам, возникла такая законодательная инициатива; дополнить Кодекс законов о труде и уменьшить им продолжительность рабочего дня на один час. Однако, народные избранники эту инициативу провалили.

Перечислив те трудовые гарантии и трудовые права, которые сейчас имеются у беременных женщин в Украине, он особо подчеркнул, что работодатель не вправе отказать беременной женщине в приеме на работу только потому, что она ждет ребенка. Однако, по словам юриста, очень трудно доказать, что беременная женщина получила отказ в принятии на работу именно из-за беременности.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATELЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Персона
Вячеслав Коломийчук
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости