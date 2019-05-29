Тяжелые физические нагрузки нужны для Олимпиад: фитнес-чемпионка дала советы по поддержанию фигуры

Абсолютная чемпионка мира по фитнесу, победительница турнира Arnold Classic Africa IFBB Elite Pro в категории женский фитнес Оксана Оробец дала несколько советов о том, как подготовить себя и свое тело не только к лету, но и для хорошего самочувствия ежедневно.

Она рассказала, что для того, чтобы утро прошло хорошо, нужно подготовить его еще с вечера. По ее словам, надо продумать, как избавиться от лишней суеты и что вы будете делать первые 15-20 минут после того, как вы проснетесь следующим утром.

Первым советом она назвала ввести в привычку каждое утро начинать со стакана воды. Максимум, что она "позволила" –добавить лимон, который, по ее словам, улучшает щелочность воды, но не добавлять меда.

Она отметила, что много тяжелой работы, если вы не готовитесь к Олимпийским играм, не понадобится, как не понадобится и кардинальное изменение образа жизни. Однако, регулярные упражнения по 10-15 минут, могут в корне изменить вашу жизнь.

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